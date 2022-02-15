Британский музыкант Норман Квентин Кук, более известный как Fatboy Slim, выступит в России.

Он отыграет два концерта: 13 мая в петербургском A2 Green Concert и 14 мая в московском Adrenaline Stadium. Стоимость билетов начинается от 2200 рублей.

Мероприятие состоится в формате COVID-free при предъявлении QR-кода. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

Норман Квентин Кук десять раз становился лауреатом MTV Video Music Awards и два раза Brit Awards. Его последний альбом «Here Lies Love», записанный совместно с Дэвидом Бирном, вышел 12 лет назад. Пластинка была адаптирована как рок-мюзикл, премьера которого состоялась в 2013 году.