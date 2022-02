White Lies выложили новый сингл «Blue Drift»

Британская инди-рок-группа White Lies опубликовала новый сингл «Blue Drift». Он доступен на стриминговых площадках.

«Осмелюсь сказать, что это еще одна попытка коллектива зайти на территорию прог-рока», — заявил вокалист группы Чарлз Кейв. Поклонники группы в комментариях в ютьюбе сравнили композицию с Simple Minds и Tears for Fears, «сочетанием Echo and the Bunnymen, Боуи и Depeche Mode», а также с Orchestral Manoeuvres in the Dark.