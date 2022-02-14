Шнуров выпустил клип про Беглова, «который угробит» Петербург

В тексте Шнуров сравнивает Беглова с Петром I. «Масштаб их личности один — Беглов и Петр I. Беглов в костюмчике сновал, а Петр — в солдатской робе. Один наш город основал, ну а другой его угробит», — поет Шнуров.

В январе лидер «Ленинграда» выпустил сразу три песни про коммунальный коллапс в Петербурге. 16 января вышла композиция с рефреном «В Питере — говно», а через три дня — песня «Покаянная», в которой музыкант с издевкой извинился за критику и признался в любви к Александру Беглову. В конце месяца свет увидел трек «DJ Big Love — Одна нога», клип на который состоит из кадров падающих на скользких улицах людей.

В середине января в Смольном заявили, что в городе развернута кампания по дискредитации властей. По словам губернатора Петербурга, ситуацию с уборкой снега критикуют «богатые, влиятельные люди, которые могут налом проплачивать определенные вещи».