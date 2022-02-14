Еврокомиссия разрешила добавлять сверчков в продукты питания

Еврокомиссия заявила, что сверчки в замороженном, сушеном или порошкообразном виде безопасны для употребления в пищу человеком. Такой вывод она сделала на основании исследования, проведенного Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов, пишет Independent.ie.

В исследовании говорится, что употребление сверчков в определенном количестве не угрожает здоровью. При этом насекомые имеют «высокое содержание белка».

С этими выводами согласна и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Там отмечают, что в сверчках много не только белков, но и жиров, витаминов, клетчатки и минералов. А значит, они — питательный и натуральный продукт.

Некоторые эксперты опасаются, что сверчки могут вызвать аллергическую реакцию. Однако законы ЕС обязывают производителей четко обозначать содержание аллергенов на упаковке.

Еврокомиссия сделала свое заявление после подачи заявки от нидерландской фирмы Fair Insects BV. Компания намерена продавать сверчков в качестве ингредиента для сухих завтраков, макарон, выпечки, супов и мясных продуктов.

Сверчки стали третьим насекомым, одобренным в ЕС в качестве продукта питания для человека. До этого такой статус получили кузнечики и желтый мучной червь.