«Дайте танк (!)» выпустили клип «Люди» ко Дню всех влюбленных

Российская рок-группа «Дайте танк (!)» выпустила анимационный клип на трек «Люди» ко Дню всех влюбленных.

Автором ролика выступила участница коллектива Елизавета Климаева. «Я стремилась сделать каждую сцену особенной и качественной, уделяя особое внимание анимации деталей. <…> И вот перед вами небольшая история серого человека-мизантропа, по воле случая попавшего во внешний мир, где его окружили самые разнообразные яркие и энергичные люди», — рассказала она «Медузе»*.