«Дайте танк (!)» выпустили клип «Люди» ко Дню всех влюбленных

Российская рок-группа «Дайте танк (!)» выпустила анимационный клип на трек «Люди» ко Дню всех влюбленных.
Автором ролика выступила участница коллектива Елизавета Климаева. «Я стремилась сделать каждую сцену особенной и качественной, уделяя особое внимание анимации деталей. <…> И вот перед вами небольшая история серого человека-мизантропа, по воле случая попавшего во внешний мир, где его окружили самые разнообразные яркие и энергичные люди», — рассказала она «Медузе»*.
Сингл «Люди» увидел свет 14 февраля 2020 года. Он вошел в альбом «Человеко-часы», релиз которого состоялся 2 октября того же года.
* «Медуза» признана в России СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.