перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Еврокомиссия разрешила добавлять сверчков в продукты питания 17:24
В «Художественном» пройдет российская премьера фильма Александра Золотухина «Брат во всем» 16:57
Logic опубликовал видеотизер новой композиции «Breath Control» 16:27
Александр Цыпкин озвучил свои рассказы для «Яндекс.Музыки» 16:27
Стереополина/YouTube
Любовь и ревность на провинциальной дискотеке в новом клипе Стереополины 16:07
«Дайте танк (!)» выпустили клип «Люди» ко Дню всех влюбленных 15:35
На галериста Марата Гельмана* составили протокол из‑за отсутствия маркировки иноагента 15:20
Иван Дорн, Loqiemean и менеджер Монеточки выступят на онлайн-конференции ИМИ 14:38
Кинематографисты выступили против проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей 14:35
Universal Pictures/YouTube
Вышел трейлер хоррора «Нет» от режиссера Джордана Пила 14:34
МОК отказался от церемонии награждения командного турнира фигуристов на Играх из‑за участия Валиевой 13:56
«Мумий Тролль» выпустил видео на трек «Вертолетики» 13:23
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине 12:47
Роспотребнадзор создал ультрачувствительную систему для распознавания COVID-19 на ранних стадиях 12:02
SJ Objio/Unsplash
В России выявили 180 456 новых случаев COVID-19 11:56
Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre и Мэри Джей Блайдж выступили в перерыве Супербоула 11:32
Камилу Валиеву допустили до участия в личном турнире Олимпиады 10:22
Минкульт приостановил обсуждение проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей 10:09
Умер Айван Райтман, режиссер «Охотников за привидениями» и «Джуниора» 9:41
MARVEL Россия/YouTube
«Ты открыл портал между вселенными»: вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа» 9:37
Отключить рекламу

«Дайте танк (!)» выпустили клип «Люди» ко Дню всех влюбленных

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:35

Российская рок-группа «Дайте танк (!)» выпустила анимационный клип на трек «Люди» ко Дню всех влюбленных.

Автором ролика выступила участница коллектива Елизавета Климаева. «Я стремилась сделать каждую сцену особенной и качественной, уделяя особое внимание анимации деталей. <…> И вот перед вами небольшая история серого человека-мизантропа, по воле случая попавшего во внешний мир, где его окружили самые разнообразные яркие и энергичные люди», — рассказала она «Медузе»*.

Сингл «Люди» увидел свет 14 февраля 2020 года. Он вошел в альбом «Человеко-часы», релиз которого состоялся 2 октября того же года.

* «Медуза» признана в России СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Дензел Карри
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить