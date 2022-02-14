«Ты открыл портал между вселенными»: вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа»

Marvel показала новый трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия».

В ролике становится понятно, что из‑за постоянных вмешательств Стрэнджа в пространственно-временной континуум мультивселенная теперь находится в опасности. Чтобы предотвратить коллапс реальности, он вынужден обратиться к Ванде, которая после событий сериала «ВандаВижен» стала Алой Ведьмой. Стрэндж также находит союзника в лице Америки Чавес, которая способна прыгать через измерения.

Кроме того, в трейлере показали кальмароподобного монстра, темную версию Стрэнджа и барона Мордо. Последний убежден, что магия — источник проблем и его долг — бороться с ней.