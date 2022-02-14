«Ты открыл портал между вселенными»: вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа»

Marvel показала новый трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия».
В ролике становится понятно, что из‑за постоянных вмешательств Стрэнджа в пространственно-временной континуум мультивселенная теперь находится в опасности. Чтобы предотвратить коллапс реальности, он вынужден обратиться к Ванде, которая после событий сериала «ВандаВижен» стала Алой Ведьмой. Стрэндж также находит союзника в лице Америки Чавес, которая способна прыгать через измерения.
Кроме того, в трейлере показали кальмароподобного монстра, темную версию Стрэнджа и барона Мордо. Последний убежден, что магия — источник проблем и его долг — бороться с ней.
Поклонники также обратили внимание, что в оригинальном трейлере звучит голос Патрика Стюарта, который сыграл профессора Чарльза Ксавьера во вселенной «Людей Икс» от Fox. «Мы должны сказать ему правду», — произносит он.
В ролике персонаж находится в окружении людей, которые могут оказаться группой «Иллюминаты», сформированной Железным человеком после войны крии и скруллов. В ее состав входят Доктор Стрэндж, мистер Фантастик, Железный человек, Профессор Икс, Черный Гром и Нэмор.
Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах с 5 мая 2022 года. Его режиссером выступил Сэм Рейми, снявший «Человека-паука» с Тоби Магуйаром. В картине снялись Бенедикт Камбербатч, Элизабет Олсен, Рейчел МакАдамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджофор.