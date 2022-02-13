С музыкальной точки зрения композиция продолжает линию поздних работ коллектива, включая последний полноформатник «Pylon», вышедший в 2015 году. На них звучание группы все больше удалялось от пост-панка и тяготело к металлу и индастриалу.

Британская рок-группа Killing Joke анонсировала выпуск нового мини-альбома «Lord Of Chaos» и опубликовала заглавный трек с него. Об этом сообщает NME.

EP «Lord Of Chaos» станет первой работой группы за семь лет. Всего в релиз войдет четыре трека, в том числе ремиксы представленных на «Pylon» композиций «Big Buzz» и «Delete».

В 2021 году «Афиша Daily» включила песню Killing Joke «Requiem» в список 50 треков, с которых стоит начать слушать пост-панк.