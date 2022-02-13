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ЛеБрон Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА

Денис Ламехов
Сегодня в 14:14

Баскетболист ЛеБрон Джеймс стал самым результативным игроком НБА за все время существования ассоциации. Об этом сообщает ESPN.

В матчах турнира спортсмен набрал 44152 очка. Так он превзошел американца Карима Абдул-Джаббара, игравшего за «Милуоки Бакс» и «Лейкерс» и завершившего карьеру в 1989 году. На счету Абдул-Джаббара 44149 очка.

Леброну удалось переступить эту отметку в прошедшем сегодня, 13 февраля, матче против команды из Сан-Франциско «Голден Стэйт Уорриорс» — баскетболист набрал 26 очков. При этом «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт» со счетом 115:117.

ЛеБрон Джеймс родился 30 декабря 1984 года в Соединенных Штатах. В 2003-м сразу после окончания колледжа он попал в команду НБА «Кливленд Кавальерс», а в 2018 году подписал контракт с «Лейкерс».

Он четыре раза был признан лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф, дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.

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