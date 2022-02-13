ЛеБрон Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА

Баскетболист ЛеБрон Джеймс стал самым результативным игроком НБА за все время существования ассоциации. Об этом сообщает ESPN.

В матчах турнира спортсмен набрал 44152 очка. Так он превзошел американца Карима Абдул-Джаббара, игравшего за «Милуоки Бакс» и «Лейкерс» и завершившего карьеру в 1989 году. На счету Абдул-Джаббара 44149 очка.

Леброну удалось переступить эту отметку в прошедшем сегодня, 13 февраля, матче против команды из Сан-Франциско «Голден Стэйт Уорриорс» — баскетболист набрал 26 очков. При этом «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт» со счетом 115:117.