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Звезда «Бумажного дома» Найва Нимри намекнула на свое участие в новом сезоне «30 сребреников»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:10

Испанская певица и актриса Найва Нимри, наиболее известная по роли Алисии Сьерры в «Бумажном доме», намекнула, что участвует в съемках второго сезона триллера «30 сребреников». Внимание на это обратило издание Variety.

В своем инстаграме Нимри опубликовала историю с отрывком из тизера нового сезона шоу и подписала ее фразой «Мы начинаем новое приключение». В твиттере актрисы, в свою очередь, появился пост с тегом #30Monedas — это испаноязычное название сериала.

Следом кинокомпания Pokeepsie Films, которая занимается производством «30 сребреников», разместила картинку с Иисусом на кресте, заменив аббревиатуру латинской фразы из нового завета (INRI) на фамилию актрисы (Nimri). Твит был подписан известной испанской фразой «Yo no digo nada…», что в переводе означает «Я ничего не скажу».

Фанаты начали требовать объяснений, но Pokeepsie решила сохранить интригу и написала «Ya lo hemos dicho claramente: «no digo Najwa…», заменив слово «nada» из вышеупомянутой фразы именем Найва. На русском это звучит как «Мы уже четко сказали: «Мы не говорим Найва»».

На момент написания этой новости официального подтверждения участия Найвы Нимри в новом сезоне сериала нет. Премьера состоится только в 2023 году, поэтому поклонники не оставляют надежды, что ситуация разъяснится в ближайшее время.

«30 сребреников» — это испанский детективный сериал в жанре ужасов, который дебютировал на HBO Max в 2020 году. По сюжету экзорцист с криминальным прошлым приезжает в маленький городок, чтобы начать все заново. Но очень быстро мечты о спокойной жизни разбиваются о новые мрачные события.

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