Кэри Фукунага и датский шеф-повар Рене Редзепи снимут документалку про еду для Apple TV+

Американский режиссер Кэри Фукунага («Джейн Эир», «Не время умирать») и датский шеф-повар Рене Редзепи (совладелец ресторана Noma с тремя звездами Мишлен) совместно снимут документальный сериал. Шоу выйдет на стрим-сервисе Apple TV+, пишет Variety.

Картина получила название «Всеядное» («Omnivore»). Это исследование о том, как еда связывает и определяет людей, влияет на политику, формирует убеждения, объясняет прошлое и даже предсказывает будущее.

Каждый эпизод станет своеобразным кругосветным путешествием, которое заставит посмотреть зрителя на мир через призму еды. Создатели попытаются найти различные ингредиенты блюд, которые изменили историю человечества.

Помимо Фукунаги и Редзепи в разработке поучаствуют Мэтт Голдинг, Крис Райс, Майкл Антиноро и Макс Вагнер. Ксан Аранда выступит шоураннером и исполнительным продюсером сериала.

В настоящее время Кэри Фукунага также работает над проектом для Apple. Он стал режиссером драмы о Второй мировой войне «Властелины воздуха». Подробности о картине пока не раскрываются.