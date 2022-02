HBO показал трейлер стильной баскетбольной драмы от Адама Маккея

Вышел официальный трейлер сериала о баскетболе «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы HBO Max.

Лента основана на книге Джеффа Перлмана «Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty», посвященной династии «Лейкерс» из Лос-Анджелеса. Она рассказывает о подъеме известной баскетбольной команды в 80-х годах и людях, которые были к нему причастны.

В трейлере, помимо стильной жизни в Лос-Анджелесе 1980-х годов, показана история о том, как бизнесмен Джерри Басс решает купить «Лейкерс». Деловые партнеры пытаются отговорить его от смелой покупки, но Басс уже придумал план, который позволит возвысить команду.

Предприниматель привлекает талантливых и харизматичных игроков Мэджика Джонсона и Карима Абдул-Джаббара, а также проводит ряд реформ в команде чирлидеров. В ролике создатели намекают, что сериал станет драматической и одновременно комедийной историей о пути «Лейкерс» к успеху.