HBO показал трейлер стильной баскетбольной драмы от Адама Маккея

Вышел официальный трейлер сериала о баскетболе «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы HBO Max.
Лента основана на книге Джеффа Перлмана «Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty», посвященной династии «Лейкерс» из Лос-Анджелеса. Она рассказывает о подъеме известной баскетбольной команды в 80-х годах и людях, которые были к нему причастны.
В трейлере, помимо стильной жизни в Лос-Анджелесе 1980-х годов, показана история о том, как бизнесмен Джерри Басс решает купить «Лейкерс». Деловые партнеры пытаются отговорить его от смелой покупки, но Басс уже придумал план, который позволит возвысить команду.
Предприниматель привлекает талантливых и харизматичных игроков Мэджика Джонсона и Карима Абдул-Джаббара, а также проводит ряд реформ в команде чирлидеров. В ролике создатели намекают, что сериал станет драматической и одновременно комедийной историей о пути «Лейкерс» к успеху.
Бизнесмена сыграет Джон Си Райли, а Джонсона и Абдул-Джаббара — Куинси Исайя и Соломон Хьюз. Также в ролях: Джейсон Кларк, Эдриен Броуди, Гэби Хоффманн, Трейси Леттс, Джейсон Сигел, Джулианна Николсон, Хадли Робинсон и другие.
Сериал для HBO Max разработали режиссер Адам Маккей («Наследники», «Не смотрите наверх», «Игра на понижение»), а также сценаристы Джим Хехт («Ледниковый период 2: Глобальное потепление», «Ромео») и Макс Боренштейн («Годзилла против Конга», «Террор»).
Премьера сериала «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty» состоится на HBO Max на 6 марта.