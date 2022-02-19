«Афиша» открыла эксклюзивную продажу билетов на спектакли, номинированные на «Золотую маску-2022»

На «Афише» стартовала эксклюзивная продажа билетов на спектакли, номинированные на премию «Золотая маска-2022». Пользователи сайта смогут первыми занять лучшие места в зале.
Покупка билетов на «Ленинградскую симфонию», «Семейку Аддамс» и «Одолжите тенора» станет доступна на других площадках только на следующий день.
«Ленинградская симфония» в МХТ имени Чехова
Билеты — по ссылке
Хореографическая мистерия памяти жертв блокады с участием хора, солистов, чтецов и симфонического оркестра на музыку Алексея Сюмака («Requiem»), Дмитрия Шостаковича (Симфония № 7 «Ленинградская») и Вольфганга Амадея Моцарта («Lacrimosa»).
Режиссер Сергей Бобров и хореографы Олеся Алдонина и Наталья Боброва (Красноярский театр оперы и балета) создали спектакль к 75-й годовщине Победы, но из‑за коронавируса показы перенеслись на год. На создание «Ленинградской симфонии» авторов вдохновила повесть Виктора Астафьева «Прокляты и убиты».
«Семейка Аддамс» в Театре имени Пушкина
Билеты — по ссылке
Мюзикл о знаменитом семействе поставила Дарья Борисова (Тюменский драматический театр). Постановщица рассказала, что в центре сюжета — история одной семьи, а лейтмотивом выступают тема близких и важность семейных ценностей.
«Первым образом для вдохновения стал рисунок [Чарльза Аддамса], где Мортиша показывает гостю портреты предков в рамах. И тогда родились образ семейной фотографии и сценографическое решение. Мы много работали над пластикой персонажей, над характерами всех членов семьи. Это была очень кропотливая и невероятно увлекательная работа», — поделилась Борисова этапами создания мюзикла.
«Одолжите тенора» в Et Cetera
Билеты — по ссылке
Еще один мюзикл по мотивам пьесы Кена Людвига покажут в Et Cetera. Режиссером адаптации композитора Брэда Кэрролла и либреттиста Питера Шэма выступил Антон Музыкантский (Свердловский театр музыкальной комедии).
«Перед нами стояла задача бескомпромиссно соответствовать бродвейским канонам жанра, но при этом найти, где пьеса откликается у российских артистов и зрителя», — рассказал Музыкантский.