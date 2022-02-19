«Афиша» открыла эксклюзивную продажу билетов на спектакли, номинированные на «Золотую маску-2022»

На «Афише» стартовала эксклюзивная продажа билетов на спектакли, номинированные на премию «Золотая маска-2022». Пользователи сайта смогут первыми занять лучшие места в зале.

Покупка билетов на «Ленинградскую симфонию», «Семейку Аддамс» и «Одолжите тенора» станет доступна на других площадках только на следующий день.

«Ленинградская симфония» в МХТ имени Чехова

Билеты — по ссылке

Хореографическая мистерия памяти жертв блокады с участием хора, солистов, чтецов и симфонического оркестра на музыку Алексея Сюмака («Requiem»), Дмитрия Шостаковича (Симфония № 7 «Ленинградская») и Вольфганга Амадея Моцарта («Lacrimosa»).

Режиссер Сергей Бобров и хореографы Олеся Алдонина и Наталья Боброва (Красноярский театр оперы и балета) создали спектакль к 75-й годовщине Победы, но из‑за коронавируса показы перенеслись на год. На создание «Ленинградской симфонии» авторов вдохновила повесть Виктора Астафьева «Прокляты и убиты».