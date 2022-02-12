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США считают, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля или до конца Олимпиады. Главное

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:13

США сделали новые заявления по датам нападения России на Украину. По данным американской разведки, вторжение может начаться до конца Олимпиады или 16 февраля. В МИД РФ эту информацию опровергли.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент и даже до окончания Олимпиады 20 февраля, сообщил Reuters. Оно, скорее всего, начнется с воздушных атак и ракетных бомбардировок, в результате которых пострадают мирные жители. В том числе в планы России входит «быстрое нападение» на Киев, передает слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана Financial Times.

По данным Der Spiegel, ЦРУ и американские военные сообщили странам НАТО о своих опасениях, что Россия может начать вторжение уже 16 февраля.

При этом Салливан на брифинге уточнил, что США пока не обладают данными о том, что Россия приняла решение о нападении на Украину, но есть «реальные перспективы». Блинкен, в свою очередь, заявил об «очень тревожных признаках российской эскалации» в последние дни.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала заявления американских властей дезинформацией, добавив, что «англосаксам нужна война».

Источники CNN в Белом доме рассказали, что публикации американских разведанных сдерживают Россию от нападения на Украину. Нарушение секретности, по мнению властей США, «снижает эффективность любых операций» Москвы.

Вечером 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут телефонный разговор по инициативе американской стороны.

На фоне сообщений о вторжении России в соседнюю страну доллар и евро подорожали больше чем на два рубля, следует из данных торговой площадки. Это максимум с 31 января.

10 февраля Госдепартамент США рекомендовал гражданам не ездить в Украину или немедленно эвакуироваться оттуда на личном транспорте из‑за «возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Байден призвал сделать это «сейчас же». Утром 12 февраля Associated Press сообщил, что США решили эвакуировать свое посольство в Киеве.

Не менее 16 стран — Великобритания, Австралия, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Финляндия, Черногория, Эстония, Япония и Южная Корея — рекомендовали своим гражданам не ездить в Украину или покинуть ее территорию.

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