США считают, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля или до конца Олимпиады. Главное

США сделали новые заявления по датам нападения России на Украину. По данным американской разведки, вторжение может начаться до конца Олимпиады или 16 февраля. В МИД РФ эту информацию опровергли.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент и даже до окончания Олимпиады 20 февраля, сообщил Reuters. Оно, скорее всего, начнется с воздушных атак и ракетных бомбардировок, в результате которых пострадают мирные жители. В том числе в планы России входит «быстрое нападение» на Киев, передает слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана Financial Times.

По данным Der Spiegel, ЦРУ и американские военные сообщили странам НАТО о своих опасениях, что Россия может начать вторжение уже 16 февраля.

При этом Салливан на брифинге уточнил, что США пока не обладают данными о том, что Россия приняла решение о нападении на Украину, но есть «реальные перспективы». Блинкен, в свою очередь, заявил об «очень тревожных признаках российской эскалации» в последние дни.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала заявления американских властей дезинформацией, добавив, что «англосаксам нужна война».

Источники CNN в Белом доме рассказали, что публикации американских разведанных сдерживают Россию от нападения на Украину. Нарушение секретности, по мнению властей США, «снижает эффективность любых операций» Москвы.

Вечером 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут телефонный разговор по инициативе американской стороны.

На фоне сообщений о вторжении России в соседнюю страну доллар и евро подорожали больше чем на два рубля, следует из данных торговой площадки. Это максимум с 31 января.

10 февраля Госдепартамент США рекомендовал гражданам не ездить в Украину или немедленно эвакуироваться оттуда на личном транспорте из‑за «возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Байден призвал сделать это «сейчас же». Утром 12 февраля Associated Press сообщил, что США решили эвакуировать свое посольство в Киеве.

Не менее 16 стран — Великобритания, Австралия, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Финляндия, Черногория, Эстония, Япония и Южная Корея — рекомендовали своим гражданам не ездить в Украину или покинуть ее территорию.