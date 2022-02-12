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Главную роль в байопике о Бобе Марли сыграет Кингсли Бен-Адир

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:47

Британский актер Кингсли Бен-Адир, известный по сериалам «Меломанка» и «ОА», а также фильмам «Меч короля Артура» и «Одна ночь в Майями», исполнит роль Боба Марли. Об этом сообщил Variety.

Байопик о легендарном регги-музыканте снимет студия Paramount. У проекта пока нет официального названия, но известно, что режиссером фильма выступит Рейнальдо Маркус Грин, снявший «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом. Сценарий разработает его соавтор Зак Бэйлин.

Детали сюжета картины держатся в секрете. Фильм расскажет о жизни и карьере Марли, который начинал как пионер регги-музыки в Ямайке, выступал в 1960-х годах с группой The Wailers, а в 1970-х стал одной из крупнейших музыкальных фигур в мире.

Музыкант скончался от рака в 1981 году в возрасте всего лишь 36 лет. За свою непродолжительную жизнь он записал 12 студийных альбомов. 13-я пластинка «Confrontation» вышла уже после смерти Марли в 1983 году.

Будущий байопик будет создан при содействии семьи Марли — его вдовы Риты, сына Зигги и дочери Седеллы. Они будут продюсировать картину вместе с Робертом Тейтелем, работавшим ранее над «Фермой Мадбаунд», «Военным ныряльщиком» и «Пищей для души».

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