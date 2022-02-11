перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Учредительницу издания Sota.Vision и два ЛГБТ-объединения признали иноагентами 23:06
Fox покажет сериал Роднянского «Хан» в США 22:38
В США выпустили кроссовки с подошвой, сделанной из одуванчиков 21:38
Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили альтернативную версию «The Joker and the Queen» 21:15
Ридли Скотт спродюсирует сериал «Бегущий по лезвию 2099» для Amazon 21:05
Победа российских хоккеистов над Данией, новый альбом Alt-J и другие новости дня
20:45 дайджест
Южная Корея запретила своим гражданам посещать Украину 20:21
Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал «Дон 24» 19:08
В Powerhouse пройдет лекция «Никакого стыда: почему за попсой будущее» 18:16
Голикова: уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России снизился до 61,9% 18:07
Агентство «Москва»
Геннадия Зюганова положили в больницу 17:37
ВОЗ: пандемия далека от завершения из‑за новых штаммов COVID-19 17:35
Alt-J выпустили альбом «The Dream» 17:13
Tinder добавит функцию «свиданий вслепую». Пары будут подбираться по мини-диалогу 17:10
Набиуллина: концепция Минфина по регулированию криптовалют создает новые риски 17:01
Okko и Бекмамбетов снимут международный японский хоррор. В главной роли Бен МакКензи 16:45
sknvlv/Instagram
«Что я наделал!»: охранник «Ельцин-центра» объяснил, зачем испортил картину ученицы Малевича 16:20
Future показал видео на новый трек «Worst Day» 16:18
Тунис отменит карантин для непривитых туристов 16:02
В Калужской области мигрантам запретили работать в общепите, торговле и такси 15:32
Отключить рекламу

Учредительницу издания Sota.Vision и два ЛГБТ-объединения признали иноагентами

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:06

Учредительницу издания Sota.Vision Александру Айнбиндер* внесли в реестр СМИ-иноагентов. Также перечень незарегистрированных общественных объединений-иноагентов пополнил Московский комьюнити-центр для ЛГБТ-инициатив**. Об этом сообщил Znak.com.

Также иноагентом признали краснодарскую инициативную ЛГБТ-группу «Реверс»**. Эта организация, как и Московский комьюнити-центр, получала финансирование от благотворительного фонда «Сфера»***.

По какой причине в перечне иноагентов оказалась Айнбиндер, неизвестно. Ранее, в ноябре 2021 года, СМИ-иноагентом признали бывшего главного редактора Sota.Vision Олега Еланчика.

В данный момент в реестре СМИ-иноагентов числятся 116 медиапроектов и журналистов. В перечень незарегистрированных общественных объединений-иноагентов включены 7 наименований, в список НКО-иноагентов — 72.

*Александра Айнбиндер решением Минюстра РФ внесена в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

**Московский комьюнити-центр для ЛГБТ-инициатив и инициативная группа «Реверс» признаны Минюстом РФ незарегистрированными общественными объединениями, выполняющими функцию иностранного агента.

***Благотворительный фонд «Сфера» включен Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
балет
Eifman Gala
хип-хоп
Дензел Карри
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минюст РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить