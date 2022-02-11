Учредительницу издания Sota.Vision и два ЛГБТ-объединения признали иноагентами

Учредительницу издания Sota.Vision Александру Айнбиндер* внесли в реестр СМИ-иноагентов. Также перечень незарегистрированных общественных объединений-иноагентов пополнил Московский комьюнити-центр для ЛГБТ-инициатив**. Об этом сообщил Znak.com.

Также иноагентом признали краснодарскую инициативную ЛГБТ-группу «Реверс»**. Эта организация, как и Московский комьюнити-центр, получала финансирование от благотворительного фонда «Сфера»***.

По какой причине в перечне иноагентов оказалась Айнбиндер, неизвестно. Ранее, в ноябре 2021 года, СМИ-иноагентом признали бывшего главного редактора Sota.Vision Олега Еланчика.

В данный момент в реестре СМИ-иноагентов числятся 116 медиапроектов и журналистов. В перечень незарегистрированных общественных объединений-иноагентов включены 7 наименований, в список НКО-иноагентов — 72.

*Александра Айнбиндер решением Минюстра РФ внесена в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

**Московский комьюнити-центр для ЛГБТ-инициатив и инициативная группа «Реверс» признаны Минюстом РФ незарегистрированными общественными объединениями, выполняющими функцию иностранного агента.

***Благотворительный фонд «Сфера» включен Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.