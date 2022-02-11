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Fox покажет сериал Роднянского «Хан» в США

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:38

Fox Entertainment и компания Александра Роднянского AR Content объявили о запуске исторического сериала «Хан». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе AR Content.

Американская компания Fox стала партнером Роднянского на стадии девелопмента. Детали сделки, включающие в себя приобретение телевизионных прав на территорию США, не разглашаются.

Сериал основан на нон-фикшн бестселлере «Чингисхан и рождение современного мира» американского исследователя Джека Уэзерфорда. Сюжет расскажет об основателе Монгольской империи и его влиянии на мировую историю.

Шоураннером проекта выступит Крис Коллинз, известный про сериалам «Сыны Анархии», «Человек в высоком замке», «Прослушка», а со-продюсером — Лесли Грайф («Хэтфилды и МакКои» и «Предложение»). Кресло режиссера займет Сергей Бодров-старший, номинированный на «Оскар» за фильм «Монгол» в 2008 году.

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