Южная Корея запретила своим гражданам посещать Украину

Власти Южной Кореи запретили своим гражданам поездки на Украину с 13 февраля. Дипломаты настаивают на том, чтобы путешественники, уже находящиеся в стране, немедленно ее покинули. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Кореи.

«Нашим гражданам, которые находятся на Украине, следует в срочном порядке уехать из страны в Республику Корея или в другое безопасное место на территории третьих государств, также рекомендуется пересмотреть свои планы, связанные с поездкой в эту страну», — заявили в МИД.

В отношении всей территории Украины Корея ввела четвертую степень предупреждения об опасности поездок, предполагающую запрет на путешествия. В МИД отметили, что такое решение — это превентивная мера в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины.

В данный момент на Украине находятся более 340 граждан Южной Кореи, включая сотрудников дипмиссии. Правительство республики намерено «воспользоваться всеми доступными дипломатическими средствами, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию» граждан.