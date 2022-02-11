В Powerhouse пройдет лекция «Никакого стыда: почему за попсой будущее»

15 февраля, в 20.00, в московском баре Powerhouse состоится лекция «Никакого стыда: почему за попсой будущее» от Николая Овчинникова и Владимира Завьялова из «Афиши Daily».

Они расскажут, как за последние 30 лет изменилась постсоветская поп-музыка и почему именно за ней будущее.

«Поп-музыку давно пора было освободить от стыда. Эти песни не заслуживают того пренебрежительного отношения, которое до сих пор бытует среди тех, кто музыку слушает», — сказано в анонсе мероприятия.

После лекции планируются неизбежные танцы под ту самую поп-музыку, которую будет ставить Завьялов. Вход на мероприятие бесплатный. Узнать подробнее можно здесь.