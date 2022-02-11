Future показал видео на новый трек «Worst Day»

Американский рэпер Future опубликовал видео на новый трек «Worst Day». Ролик появился в ютьюб-аккаунте артиста.

В клипе под собственным именем появляется Кевин Сэмюэлс — блогер из США с 1,3 млн подписчиков на YouTube, так называемый «гуру отношений», которого не раз упрекали в пренебрежительном отношении к женщинам. Согласно сюжету видео Сэмюэлс помогает рэперу справляться с зависимостью от траты денег на подарки девушкам.