перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер вирусолог Люк Монтанье. Он получил Нобелевскую премию за открытие ВИЧ 22:01
Игру Harry Potter: Magic Awakened запустят в западных странах. Раньше она была доступна только в Ази 21:58
Жители Рязанской области записали обращение к Квентину Тарантино 21:01
Кинокомпания Hype Film снимет фильм о жене Достоевского. Его поставит Малгожата Шумовская 20:54
Приговор подростку из Канска, трейлер «Мира Юрского периода» и другие новости дня
20:48 дайджест
В «Некрасовке» пройдет серия лекций о современной скульптуре 20:24
Минздрав РФ разрешил клинические испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19 18:54
Гигантские ящерицы и культовые персонажи в первом трейлере триквела «Мира Юрского периода» 18:24
Минцифры создаст в России аналог GitHub 18:12
Вышел трейлер фильма «Проект „Адам“» с Райаном Рейнолдсом в главной роли 17:42
Фанаты «Футурамы» требуют вернуть Джона ДиМаджо на роль робота Бендера в продолжении шоу 17:19
starwars/Twitter
Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится в мае 17:09
Ковид-сертификат можно будет получить по результату экспресс-теста, взятого медицинским работником 17:08
Эминем мог сыграть главную роль в «Безумном Максе» 16:38
В Петербурге закрылся после угроз пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей 16:35
ГИБДД: каждая седьмая машина такси в Москве неисправна 15:51
Кадр из фильма «Человек из стали»
Расселл Кроу сыграет в фильме «Крейвен-охотник» от Sony 15:48
Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии — незадолго до его выступления на Супербоуле 15:38
Права на фильмы и игры по «Властелину Колец» и «Хоббиту» продадут на аукционе 14:46
Издание TJournal сообщило, что его сайт заблокировали в Белоруссии по решению властей 14:46
Отключить рекламу

Умер вирусолог Люк Монтанье. Он получил Нобелевскую премию за открытие ВИЧ

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:01

8 февраля во Франции в возрасте 89 лет умер вирусолог Люк Монтанье. Об этом сообщает газета Liberation.

Его коллега Франсуаза Барре-Синусси рассказала, что Монтанье умер в американской больнице в пригороде Парижа в окружении своих детей. О причинах смерти не уточняется.

Люк Монтанье родился 18 августа 1932 года в городе Шабри во Франции. В 1983 году он и его коллега Барре-Синусси опубликовали работу, в которой описали новый вирус, позднее названный как ВИЧ. За это открытие в 2008 году они стали лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии, которую разделили с Харальдом цур Хаузеном.

Несмотря на Нобелевскую премию, научное сообщество не одобряло деятельность Монтанье. Например, в 2000-х годах он заявлял, что ферментированной папайя может выступать в качестве средства лечения болезни Паркинсон. А в 2009 году отстаивал идею о том, что хорошая иммунная система может избавиться от ВИЧ за несколько недель. Кроме того, Монтанье выступал против вакцинации от коронавируса, считая ее опасной.

События недели на afisha.ru
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Люк Монтанье
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить