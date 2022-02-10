Умер вирусолог Люк Монтанье. Он получил Нобелевскую премию за открытие ВИЧ

8 февраля во Франции в возрасте 89 лет умер вирусолог Люк Монтанье. Об этом сообщает газета Liberation.

Его коллега Франсуаза Барре-Синусси рассказала, что Монтанье умер в американской больнице в пригороде Парижа в окружении своих детей. О причинах смерти не уточняется.

Люк Монтанье родился 18 августа 1932 года в городе Шабри во Франции. В 1983 году он и его коллега Барре-Синусси опубликовали работу, в которой описали новый вирус, позднее названный как ВИЧ. За это открытие в 2008 году они стали лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии, которую разделили с Харальдом цур Хаузеном.

Несмотря на Нобелевскую премию, научное сообщество не одобряло деятельность Монтанье. Например, в 2000-х годах он заявлял, что ферментированной папайя может выступать в качестве средства лечения болезни Паркинсон. А в 2009 году отстаивал идею о том, что хорошая иммунная система может избавиться от ВИЧ за несколько недель. Кроме того, Монтанье выступал против вакцинации от коронавируса, считая ее опасной.