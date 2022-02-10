Минздрав РФ разрешил клинические испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19

Минздрав РФ разрешил Санкт-Петербургскому институту эпидемиологии и микробиологии имени Пастера провести клинические исследования кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс».

Тест под названием «КоронаДерм-PS» испытают на совершеннолетних добровольцах. Будут проведены простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности разработки.

В первой и второй фазах клинических испытаний примут участие 460 человек. Тестирование «КоронаДерм-PS» пройдет на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора в Петербурге до 30 апреля 2022 года.

«КоронаДерм-PS» — тест в виде раствора для внутрикожного введения, разработанный институтом имени Пастера. О нем впервые рассказала в декабре вице-премьер Татьяна Голикова. Разработка выявляет иммунитет после вакцинации или перенесенного заболевания.

По словам директора института Арега Тотоляна, тест может применяться массово, его преимущество — простота использования. «КоронаДерм-PS» является аналогом противотуберкулезного теста, отметил Тотолян.