перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Некрасовке пройдет серия лекций о современной скульптуре 20:24
Минздрав РФ разрешил клинические испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19 18:54
Гигантские ящерицы и культовые персонажи в первом трейлере триквела «Мира Юрского периода» 18:24
Минцифры создаст в России аналог GitHub 18:12
Вышел трейлер фильма «Проект „Адам“» с Райаном Рейнолдсом в главной роли 17:42
Фанаты «Футурамы» требуют вернуть Джона ДиМаджо на роль робота Бендера в продолжении шоу 17:19
starwars/Twitter
Премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится в мае 17:09
Ковид-сертификат можно будет получить по результату экспресс-теста, взятого медицинским работником 17:08
Эминем мог сыграть главную роль в «Безумном Максе» 16:38
В Петербурге закрылся после угроз пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей 16:35
ГИБДД: каждая седьмая машина такси в Москве неисправна 15:51
Кадр из фильма «Человек из стали»
Расселл Кроу сыграет в фильме «Крейвен-охотник» от Sony 15:48
Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии — незадолго до его выступления на Супербоуле 15:38
Права на фильмы и игры по «Властелину Колец» и «Хоббиту» продадут на аукционе 14:46
Издание TJournal сообщило, что его сайт заблокировали в Белоруссии по решению властей 14:46
ФСБ показала задержание 14 подозреваемых в рассылке ложных сообщений о минировании в школах 13:58
ФАС: правила блокировки аккаунтов на YouTube «непрозрачны и необъективны». Платформе грозит штраф 13:43
Fusion Medical Animation/Unsplash
Доля «Омикрона» среди выявленных случаев коронавируса в России достигла 70% 13:11
Подростка из Канска приговорили к пяти годам колонии по делу о «взрыве» здания ФСБ в Minecraft 12:45
Оперштаб: для постановки диагноза «коронавирус» теперь достаточно экспресс-теста 12:34
Отключить рекламу

Минздрав РФ разрешил клинические испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:54

Минздрав РФ разрешил Санкт-Петербургскому институту эпидемиологии и микробиологии имени Пастера провести клинические исследования кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс».

Тест под названием «КоронаДерм-PS» испытают на совершеннолетних добровольцах. Будут проведены простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности разработки.

В первой и второй фазах клинических испытаний примут участие 460 человек. Тестирование «КоронаДерм-PS» пройдет на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора в Петербурге до 30 апреля 2022 года.

«КоронаДерм-PS» — тест в виде раствора для внутрикожного введения, разработанный институтом имени Пастера. О нем впервые рассказала в декабре вице-премьер Татьяна Голикова. Разработка выявляет иммунитет после вакцинации или перенесенного заболевания.

По словам директора института Арега Тотоляна, тест может применяться массово, его преимущество — простота использования. «КоронаДерм-PS» является аналогом противотуберкулезного теста, отметил Тотолян.

События недели на afisha.ru
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минздрав РФ
Роспотребнадзор
Люди
Татьяна Голикова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить