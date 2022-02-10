Минцифры создаст в России аналог GitHub

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций создаст российский аналог GitHub, репозитория для хранения программного обеспечения. Об этом сообщает РБК.

Эксперимент пройдет с 1 мая текущего года по 30 апреля 2024-го. В хранилище, название которого РБК не приводит, в первую очередь будет размещаться ПО под открытой лицензией (подразумевающее бесплатное использование, возможность модифицировать и продавать софт, использовать его исходный код в других цифровых продуктах), созданное на бюджетные средства.

Это, например, исходные коды и программы, которые были созданы для Минцифры, силовых ведомств, Пенсионного фонда и других государственных структур. Исключением станет криптографический софт.

Российские разработчики смогут на добровольной основе публиковать свои программы в репозитории. Доступ к ресурсу получат все физические и юридические лица «без ограничений по национальному, территориальному и иным признакам», то есть и коммерческие организации, и государственные предприятия.

РБК пишет, что использование платформы рассматривают в том числе для снижения зависимости от западного программного обеспечения и уменьшения рисков в случае санкций.

По словам собеседника издания, генерального директора разработчика ПО с открытым кодом «Линагора Рус» Дианы Потокиной, часть созданного госструктурами софта действительно может быть интересна бизнесу.

Сервисом GitHub пользуются более 70 миллионов разработчиков во всему миру, включая 84% компаний, которые входят в перечень 100 крупнейших в США (так называемый список Fortune 100). В июне 2018-го корпорация Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд долларов.