ГИБДД: каждая седьмая машина такси в Москве неисправна

Сотрудники ГИБДД проверили 27 тыс. московских автомобилей такси и выявили, что каждый седьмой из них находится в неисправном состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С 4 по 6 февраля мы проводили операцию „Такси“. <…> Результаты: более 3800 фактов управления автомобилем такси с неисправностями», — рассказали в Госавтоинспекции.

Ведомство, однако, не уточнило, что это за неисправности, и не раскрыло более подробную статистику по выявленным фактам. В ГИБДД добавили, что еще 3000 машин имели нечитаемые номера.

Также зафиксировано 800 случаев управления такси без документов и 287 автомобилей, не прошедших техосмотр. 270 водителей оштрафовали за несоблюдение правил остановки и стоянки, 35 — за езду в нетрезвом виде, 29 — за выезд на встречную полосу.