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ФСБ показала задержание 14 подозреваемых в рассылке ложных сообщений о минировании в школах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:58

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании 14 человек, причастных к рассылке ложных сообщений об угрозах взрыва в образовательных учреждениях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

«В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ», — говорится в отчете ФСБ.

Одним из организаторов и администраторов, утверждают силовики, является украинский студент Антон Осипчук, 2003 года рождения. Он и его «подельники» рассылали в интернете ложные сообщения о минированиях «в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений».

ФСБ опубликовала видео с операции по задержанию. В нем один из подозреваемых рассказал, что совершил лжеминирования в Волгограде и Молдове.

«Вся история началась с того, что вступил в одну группу, из которой узнал о другой, которая непосредственно занималась лжеминированием. Человек предложил этим заняться, попробовать свою школу. Я на это согласился. Мои друзья, после того как узнали, начали давать мне заказы на это — в какой день лжеминировать школу. После этого я принимал оплату, переводил другим людям и заказы исполнялись», — сказал молодой человек.

Ранее власти Свердловской области сообщали об «иностранном кураторе», который давал указания 14-летнему школьнику. Подростка задержали за рассылку ложных сообщений о минировании в школах Екатеринбурга, но позже отпустили под подписку о невыезде.

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