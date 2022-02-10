ФСБ показала задержание 14 подозреваемых в рассылке ложных сообщений о минировании в школах

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании 14 человек, причастных к рассылке ложных сообщений об угрозах взрыва в образовательных учреждениях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

«В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ», — говорится в отчете ФСБ.

Одним из организаторов и администраторов, утверждают силовики, является украинский студент Антон Осипчук, 2003 года рождения. Он и его «подельники» рассылали в интернете ложные сообщения о минированиях «в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений».

ФСБ опубликовала видео с операции по задержанию. В нем один из подозреваемых рассказал, что совершил лжеминирования в Волгограде и Молдове.