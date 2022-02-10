Кара Делевинь сыграет в триллере «Восхождение». Он расскажет об акции «Гринпис» в защиту Арктики

Британская модель и актриса Кара Делевинь снимется в экологическом триллере «Восхождение». Он расскажет об акции «Гринпис» в защиту Арктики. Об этом рассказал Variety.

Делевинь сыграет в картине главную роль. Она предстанет в образе одной из активисток, которые решили в знак протеста против бурения на арктических территориях взобраться на самое высокое здание в Европе — лондонский The Shard.

Героиня Делевинь окажется «головой и сердцем» акции, отметило издание. Актриса исполнит роль отчаянной альпинистки. Кто сыграет других участниц протеста, пока неизвестно.

Фильм станет режиссерским дебютом специалистки по визуальным эффектам Хейли Истон Стрит, работавшей над лентами «Лига справедливости» и «Фантастические твари и где они обитают». Она же написала сценарий. Проект будет разрабатывать компания Eclipse Films.

В команду картины войдут оператор Фабиан Вагнер («Игра престолов», «Корона»), художник-постановщик Алан Гилмор («Гарри Поттер», «Ультиматум Борна») и специалист по визуальным эффектам Стив Стрит («Робин Гуд», «Из машины»).

«Моя страсть к этому проекту непоколебима, это идеальная тема, стиль и технический вызов для меня. Я использую навыки, которые отточила за последние 20 лет, и „Восхождение“ затрагивает все аспекты моей жизни и работы. Я не могу быть более счастлива воплотить в жизнь эту важную экологическую историю и позволить удивительным персонажам и захватывающим событиям по-настоящему сиять на экране», — сказала Хейли Истон Стрит.