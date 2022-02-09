Моника Белуччи представит в Москве и Петербурге спектакль о Марии Каллас

Итальянская актриса Моника Белуччи представит в мае в России моноспектакль «Мария Каллас. Воспоминания в письмах». Его сыграют в Петербурге 27 и 28 мая и в Москве 30 и 31 мая. Об этом сообщил ТАСС.

Спектакль покажут на сценах Александринского театра и Театра имени Вахтангова соответственно. Его постановщиком выступил режиссер Том Вольф. Он написал одноименную книгу о биографии знаменитой певицы, снял о Каллас фильм, а затем задумал и театральное шоу вместе с Белуччи.

«Для нас обоих постановка стала настоящим испытанием: взять на себя ответственность и рассказать о жизни Каллас, используя только ее собственные слова на протяжении всего шоу», — рассказал Вольф.

Режиссер называет спектакль «Мария Каллас: Воспоминания в письмах «результатом семи лет работы». В ее основы легли более 350 неопубликованных писем оперной дивы, которые она отправляла на протяжении 30 лет.

В них Каллас описывает свое небогатое детство, проведенное в Нью-Йорке, рассказывает об оккупации в Афинах во время Второй мировой войны, делится историями о своих творческих неудачах и покорении оперных вершин.

Во время спектакля Белуччи носит черное платье-футляр, которое некогда принадлежало Каллас. На сцене возле актрисы располагается диван — точная копия того, что стоял в парижской квартире певицы. Музыкальное оформление постановки составляют арии Каллас и ее любимая музыка.

Премьера моноспектакля состоялась в Париже в конце 2019 года на сцене театра Мариньи. В сентябре 2021 года постановку также можно было посмотреть в театре Одеон Герода Аттика в Афинах.