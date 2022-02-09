Пользователи Reddit рассказывают в отдельном подсайте об интересных деталях фильмов — отсылках и необычных художественных решениях, которые не так‑то просто заметить. Но титры — эта та часть ленты, которую большинство зрителей, кроме фанатов Marvel, обычно пропускают.

Вступительные титры проматывают, а на финальных — выключают фильм. Вот несколько примеров, почему иногда этого делать не стоит.

В заключительных титрах «Величайшего шоумена» появляется узор в виде Росомахи

Главную роль в картине играет Хью Джекман, а узор — дань уважения другому его культовому персонажу. Для тех, кто не видит Росомаху: на фотографии изображены две скрещенные руки с выпущенными когтями.