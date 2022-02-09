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Вступительные и финальные титры в фильмах — это интересно. Доказывают пользователи Reddit

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:40

Пользователи Reddit рассказывают в отдельном подсайте об интересных деталях фильмов — отсылках и необычных художественных решениях, которые не так‑то просто заметить. Но титры — эта та часть ленты, которую большинство зрителей, кроме фанатов Marvel, обычно пропускают.

Вступительные титры проматывают, а на финальных — выключают фильм. Вот несколько примеров, почему иногда этого делать не стоит.

В заключительных титрах «Величайшего шоумена» появляется узор в виде Росомахи

Главную роль в картине играет Хью Джекман, а узор — дань уважения другому его культовому персонажу. Для тех, кто не видит Росомаху: на фотографии изображены две скрещенные руки с выпущенными когтями.

© irie_feeling/Reddit

В конце «Тусовщиков из супермаркета» режиссер поблагодарил родителей за его появление на свет

В той части титров, где режиссеры выражают особую благодарность, Кевин Смит поблагодарил своих родителей за секс, благодаря которому он родился.

© VictorBlimpmuscle/Reddit

Титры «Гарри Поттера и узника Азкабана» стилизованы под карту мародеров, на которой видно влюбленную парочку

В левом углу видно следы двух человек, по расположению которых можно судить, что они целуются.

© Avason/Reddit

Создатели «Крика» выразили школе в Санта-Розе «никакой благодарности»

Администрация школы сначала согласилась пустить съемочную группу поснимать на их территории, но незадолго до начала съемок отказалась от устного соглашения. Создатели хоррора 1996 года напомнили ей об этом в финальных титрах.

© newtothelyte/Reddit

В комедии «Тупой и еще тупее» вступительные титры написаны с ошибками

Например, вместо «producers» («продюсеры») там написано «prodoosers» («прадусеры»).

© The2ndPoptart/Reddit

В концовке «В поисках Немо» вдруг появляется Майк Вазовски из «Корпорации монстров»

Зеленый и круглый циклоп из «Корпорации монстров» плавает с аквалангом в своем коротком камео.

© lilyaya123/Reddit

В титрах «Дэдпула-2» имя Мэтта Деймона заменили на персонажа из «Талантливого мистера Рипли»

Во втором «Дэдпуле» Деймон появляется в роли деревенщины, но совсем не надолго. В титрах написано: «Второй деревенщина — Дикки Гринлиф». Вместо имени актера туда вписали второго главного героя из «Талантливого мистера Рипли», которого сыграл Джуд Лоу.

© Numerous-Lemon/Reddit
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