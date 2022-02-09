В Южнопортовом районе Москвы создадут аналог нью-йоркского Central Park

В центре масштабного жилого квартала Level в Южнопортовом районе Москвы появится аналог нью-йоркского парка Central Park. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба застройщика Level Group.

Крупная парковая зона площадью более 2 га с искусственным озером расположится между небоскребами комплекса из 14 зданий. Авторами концепции благоустройства выступают девелоперская компания Level Group и архитектурное бюро GAFA architects.

Центральным элементом пространства станет озеро с зеленым островом. Над водоемом появится мост, который создаст сквозную связь двух улиц. В центре моста будет организована смотровая площадка с зонами отдыха. По задумке лаконичная форма ландшафта станет природным арт-объектом и местом для прогулок жителей.

Тема воды станет ведущей в проекте благоустройства «Level Южнопортовая». К озеру будет примыкать русло ручья, которое пронизывает практически всю территорию и помогает выстроить прогулочный маршрут. Наполняться русло будет только во время дождя.