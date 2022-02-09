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В Южнопортовом районе Москвы создадут аналог нью-йоркского Central Park

Виктория Шанина
Сегодня в 16:28

В центре масштабного жилого квартала Level в Южнопортовом районе Москвы появится аналог нью-йоркского парка Central Park. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба застройщика Level Group.

Крупная парковая зона площадью более 2 га с искусственным озером расположится между небоскребами комплекса из 14 зданий. Авторами концепции благоустройства выступают девелоперская компания Level Group и архитектурное бюро GAFA architects.

Центральным элементом пространства станет озеро с зеленым островом. Над водоемом появится мост, который создаст сквозную связь двух улиц. В центре моста будет организована смотровая площадка с зонами отдыха. По задумке лаконичная форма ландшафта станет природным арт-объектом и местом для прогулок жителей.

Тема воды станет ведущей в проекте благоустройства «Level Южнопортовая». К озеру будет примыкать русло ручья, которое пронизывает практически всю территорию и помогает выстроить прогулочный маршрут. Наполняться русло будет только во время дождя.

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По обе стороны от ручья появится сеть из островов, на которых расположатся зоны для отдыха, тематические детские и спортивные площадки. Около устья разместится игровая площадка «Ручей в прилесье», а рядом с ней — открытая зона «Пустыня» с качелями и различными площадками, в том числе, для игры в петанк и воркаута. Чуть дальше появится цветущий сад и маленькая деревня с детскими домиками в форме шишек.

Также на территории создадут сад камней «Неизведанная планета», спортивная площадка в густо засаженной высокой траве и злаках; территория с теплицами и грядками, а также амфитеатр, где можно будет смотреть фильмы на открытом воздухе. Там же появятся площадки для пикников с уличной мебелью и многое другое.

«Район Южного речного порта, исходя из планов городских властей и заявленных проектов, сегодня является одним из самых перспективных в столице. Здесь анонсирована не только масштабная мультифункциональная застройка, но и проекты развития общественных пространств, благоустройства набережных и др. Наша компания всегда уделяла огромное внимание созданию комфортной городской среды, и мы рады, что Level Южнопортовая сможет внести вклад в новый облик района. Мы детально прорабатываем концепцию благоустройства, схемы озеленения и покрытий, геопластику и глубину водных объектов, дизайн и материалы площадок, светотехнические аспекты. Уверены, что сможем создать новую городскую достопримечательность»
Кирилл Игнахин
Генеральный директор Level Group
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