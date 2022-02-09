В «Художественном» состоится премьера фильма Асгара Фархади «Герой»

21 февраля, в 19.00, в большом зале «Художественного» состоится премьерный показ фильма иранского режиссера Асгара Фархади «Герой». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

Мировая премьера картины состоялась на 74-м Каннском кинофестивале. В Каннах она завоевала Гран-при жюри, а также получила приз Франсуа Шале, который присуждают фильмам, лучше других показывающим реалии современного мира.

«Герой» рассказывает об осужденном за долги Рахиме, который получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная находит сумку с золотыми монетами, но вместо того, чтобы оплатить долг, Рахим решает вернуть найденное законному владельцу.