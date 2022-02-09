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В «Художественном» состоится премьера фильма Асгара Фархади «Герой»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:45

21 февраля, в 19.00, в большом зале «Художественного» состоится премьерный показ фильма иранского режиссера Асгара Фархади «Герой». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

Мировая премьера картины состоялась на 74-м Каннском кинофестивале. В Каннах она завоевала Гран-при жюри, а также получила приз Франсуа Шале, который присуждают фильмам, лучше других показывающим реалии современного мира.

«Герой» рассказывает об осужденном за долги Рахиме, который получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная находит сумку с золотыми монетами, но вместо того, чтобы оплатить долг, Рахим решает вернуть найденное законному владельцу.

«Фильм с ироническим названием „Герой“ — правильная, как по нотам разыгранная драма, поднимающая, как бы сказали в ХХ веке, сложные морально-этические проблемы нашего времени. Очередной успех фестивально-оскаровского фаворита Асгара Фархади (по слухам, именно он больше всего понравился каннскому жюри) — доказательство того, что жанр нравоучительной притчи с нами еще надолго».
Стас Тыркин
Программный директор кинотеатра «Художественный»

Показ фильма состоится на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты на премьеру можно приобрести здесь. Стоимость билетов начинается от 850 рублей.

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