перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «Художественном» состоится премьера фильма Асгара Фархади «Герой» 16:45
«Интерфакс»: суд вернул в полицию дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков 16:41
В Южнопортовом районе Москвы создадут аналог нью-йоркского Central Park 16:28
«Коммерсант»: объем пиратского контента в России растет, несмотря на блокировки 15:58
Главу научной лаборатории РАНХиГС объявили в федеральный розыск 15:35
YouTube начал ограничивать количество зрителей на стримах маленьких каналов. Для чего это нужно? 15:15
В Москве пройдет премия «Жара Media Awards», где наградят российских блогеров и стримеров 15:04
СМИ: Владимира Жириновского госпитализировали с серьезным поражением легких 15:03
Team Films снимет сериал по мотивам повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких 14:42
Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию 14:18
ANIRUDH/Unsplash
SpaceX потеряла новые спутники Starlink из‑за геомагнитной бури 13:56
Правительство утвердило концепцию регулирования рынка криптовалют 13:23
Дейв сыграл на гитаре-огнемете на церемонии Brit Awards-2022 13:15
В США арестовали россиянина за кражу биткоинов на 4,5 млрд долларов. Это рекорд 12:29
В Подмосковье мужчины с битами напали на магазин. Один человек погиб, двое ранены 12:04
tomcruise/Instagram
Бюджет боевика «Миссия невыполнима-7» превысил 290 млн долларов. Виноваты трюки Тома Круза 11:46
В России выявили 183 103 новых случая коронавируса — это новый максимум 11:27
Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить пандемию. Она выйдет в мае 11:03
РКН составил протокол на Bellingcat* за нарушение закона об иноагентах 10:57
В России могут ужесточить наказание за вождение без прав. Минюст и МВД поддержали инициативу 10:38
Отключить рекламу

«Коммерсант»: объем пиратского контента в России растет, несмотря на блокировки

Денис Ламехов
Сегодня в 15:58

В 2021 году Роскомнадзор заблокировал доступ к 59 тыс. пиратских ресурсов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные регулятора.

Это почти вдвое больше, чем в 2020-м — тогда насчитывалось 30 тыс. случаев ограничения доступа к таким сайтам. По информации газеты, ведомство связывает рост числа блокировок с увеличением спроса россиян на цифровой контент. Это происходит на фоне пандемии и перехода на удаленную работу, говорит издание.

Согласно данным аналитической компании WebKontrol, за 2021 год объем пиратского контента в рунете увеличился на 24%. Исследователи говорят, что соцсети и другие ресурсы, где информацию выкладывают сами пользователи, остаются крупнейшим источником пиратского контента — количество таких ссылок на этих платформах выросло вдвое.

Компания в сфере кибербезопасности Group-IB за 2021 год обнаружила в российском сегменте сети 6 млн ссылок на пиратские материалы. В 2020-м их было 2,3 млн.

Собеседник газеты, эксперт Group-IB Александр Исаев убежден: рост числа судебных блокировок вызван тем, что в рамках более жесткого регулирования пираты начали активнее пользоваться методами обхода ограничений. Прежде всего это механизм постоянной смены доменов различных уровней.

Другой собеседник «Коммерсанта», партнер юридической компании в области ИТ Digital Rights Center Саркис Дарбинян заявляет, что за почти десять лет борьбы с пиратством РКН не добился значительных успехов в этой сфере.

Дарбинян отмечает: «Пиратский контент по-прежнему популярен у россиян в силу устоявшихся привычек или отсутствия возможности купить подписку на легальный сервис». Он добавляет, что у пиратов на один заблокированный ресурс приходится по два-три новых.

События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Люди
Саркис Дарбинян
Александр Исаев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить