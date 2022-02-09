«Коммерсант»: объем пиратского контента в России растет, несмотря на блокировки

В 2021 году Роскомнадзор заблокировал доступ к 59 тыс. пиратских ресурсов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные регулятора.

Это почти вдвое больше, чем в 2020-м — тогда насчитывалось 30 тыс. случаев ограничения доступа к таким сайтам. По информации газеты, ведомство связывает рост числа блокировок с увеличением спроса россиян на цифровой контент. Это происходит на фоне пандемии и перехода на удаленную работу, говорит издание.

Согласно данным аналитической компании WebKontrol, за 2021 год объем пиратского контента в рунете увеличился на 24%. Исследователи говорят, что соцсети и другие ресурсы, где информацию выкладывают сами пользователи, остаются крупнейшим источником пиратского контента — количество таких ссылок на этих платформах выросло вдвое.

Компания в сфере кибербезопасности Group-IB за 2021 год обнаружила в российском сегменте сети 6 млн ссылок на пиратские материалы. В 2020-м их было 2,3 млн.

Собеседник газеты, эксперт Group-IB Александр Исаев убежден: рост числа судебных блокировок вызван тем, что в рамках более жесткого регулирования пираты начали активнее пользоваться методами обхода ограничений. Прежде всего это механизм постоянной смены доменов различных уровней.

Другой собеседник «Коммерсанта», партнер юридической компании в области ИТ Digital Rights Center Саркис Дарбинян заявляет, что за почти десять лет борьбы с пиратством РКН не добился значительных успехов в этой сфере.

Дарбинян отмечает: «Пиратский контент по-прежнему популярен у россиян в силу устоявшихся привычек или отсутствия возможности купить подписку на легальный сервис». Он добавляет, что у пиратов на один заблокированный ресурс приходится по два-три новых.