перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «Художественном» состоится премьера фильма Асгара Фархади «Герой» 16:45
«Интерфакс»: суд вернул в полицию дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков 16:41
В Южнопортовом районе Москвы создадут аналог нью-йоркского Central Park 16:28
«Коммерсант»: объем пиратского контента в России растет, несмотря на блокировки 15:58
Главу научной лаборатории РАНХиГС объявили в федеральный розыск 15:35
YouTube начал ограничивать количество зрителей на стримах маленьких каналов. Для чего это нужно? 15:15
В Москве пройдет премия «Жара Media Awards», где наградят российских блогеров и стримеров 15:04
СМИ: Владимира Жириновского госпитализировали с серьезным поражением легких 15:03
Team Films снимет сериал по мотивам повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких 14:42
Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию 14:18
ANIRUDH/Unsplash
SpaceX потеряла новые спутники Starlink из‑за геомагнитной бури 13:56
Правительство утвердило концепцию регулирования рынка криптовалют 13:23
Дейв сыграл на гитаре-огнемете на церемонии Brit Awards-2022 13:15
В США арестовали россиянина за кражу биткоинов на 4,5 млрд долларов. Это рекорд 12:29
В Подмосковье мужчины с битами напали на магазин. Один человек погиб, двое ранены 12:04
tomcruise/Instagram
Бюджет боевика «Миссия невыполнима-7» превысил 290 млн долларов. Виноваты трюки Тома Круза 11:46
В России выявили 183 103 новых случая коронавируса — это новый максимум 11:27
Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить пандемию. Она выйдет в мае 11:03
РКН составил протокол на Bellingcat* за нарушение закона об иноагентах 10:57
В России могут ужесточить наказание за вождение без прав. Минюст и МВД поддержали инициативу 10:38
Отключить рекламу

Team Films снимет сериал по мотивам повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких

Виктория Шанина
Сегодня в 14:42

Кинокомпания Team Films совместно с онлайн-кинотеатром ivi разрабатывают многосерийную экранизацию культовой повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом». Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба ivi.

Действие повести разворачивается в недалеком будущем. Историк Антон отправляется на планету Арканар со своими коллегами-учеными, чтобы изучить местное общество. Инопланетная цивилизация находится на том этапе развития, какой Земля переживала в эпоху Средневековья. Но события здесь развиваются непредсказуемо, и главный герой оказывается втянут в дворцовые интриги.

Предполагается, что сериал в жанре социальной фантастики станет «масштабным международным проектом с несколькими сюжетными линиями, звездным кастингом и амбициозным воплощением». Для съемки рассматриваются уникальные локации в России, Хорватии и Черногории. Главная задача — наиболее точно передать атмосферу загадочного Арканара.

Сейчас ведутся переговоры по подбору режиссера, актеров и операторов. Продюсерами проекта выступят глава кинокомпании Team Films Тимур Джафаров и генеральный директор ivi Олег Туманов, а также Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов.

С юношеского возраста мечтал экранизировать произведение братьев Стругацких «Трудно быть богом». Эта повесть — квинтэссенция философии, приключений, экшена и детектива, что, на мой взгляд, должно быть интересно разному зрителю. Авторские полнометражные фильмы охватывали только малую часть произведения, никто никогда не снимал сериал. Мы хотим отразить все наполнение романа, все его аспекты. Оказалось, что сценарист сериала Андрей Золотарев, также мечтал работать с этим произведением. Замечательно, что проект осуществляет желания и набирается воодушевленная команда, у которой сбываются мечты.
Тимур Джафаров
Генеральный продюсер Team Films

Братья Стругацкие написали повесть «Трудно быть богом» в 1963 году, но только спустя год она была опубликована. Книга получила две одноименные экранизации — в 1989-м фильм снял режиссер Петер Фляйшман, а в 2013-м — Алексей Герман-ст. Однако обе картины не полностью следовали за сюжетом книги.

События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Аркадий Стругацкий
Борис Стругацкий
Олег Туманов
Вадим Соколовский
Петер Фляйшман
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить