Team Films снимет сериал по мотивам повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких

Кинокомпания Team Films совместно с онлайн-кинотеатром ivi разрабатывают многосерийную экранизацию культовой повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом». Об этом «Афише Daily» рассказала пресс-служба ivi.

Действие повести разворачивается в недалеком будущем. Историк Антон отправляется на планету Арканар со своими коллегами-учеными, чтобы изучить местное общество. Инопланетная цивилизация находится на том этапе развития, какой Земля переживала в эпоху Средневековья. Но события здесь развиваются непредсказуемо, и главный герой оказывается втянут в дворцовые интриги.

Предполагается, что сериал в жанре социальной фантастики станет «масштабным международным проектом с несколькими сюжетными линиями, звездным кастингом и амбициозным воплощением». Для съемки рассматриваются уникальные локации в России, Хорватии и Черногории. Главная задача — наиболее точно передать атмосферу загадочного Арканара.

Сейчас ведутся переговоры по подбору режиссера, актеров и операторов. Продюсерами проекта выступят глава кинокомпании Team Films Тимур Джафаров и генеральный директор ivi Олег Туманов, а также Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов.