В Подмосковье мужчины с битами напали на магазин. Один человек погиб, двое ранены

В ночь с 8 на 9 февраля в подмосковном городе Истра произошло нападение на продуктовый магазин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СК Ольгу Врадий.

По данным следствия, нападение совершили четверо мужчин с бейсбольными битами. Они избили директора магазина, его супругу и продавца-кассира. Затем они похитили из кассы 96 тыс. рублей (по данным ТАСС, украли 71 тыс. рублей) и скрылись.

От полученных травм кассир скончалась на месте, двое других пострадавших госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 (разбой) и части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Задержаны четверо подозреваемых, по словам Врадий, все они — «граждане одного из соседних государств». В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.