перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию 14:18
ANIRUDH/Unsplash
SpaceX потеряла новые спутники Starlink из‑за геомагнитной бури 13:56
Правительство утвердило концепцию регулирования рынка криптовалют 13:23
Дейв сыграл на гитаре-огнемете на церемонии Brit Awards-2022 13:15
В США арестовали россиянина за кражу биткоинов на 4,5 млрд долларов. Это рекорд 12:29
В Подмосковье мужчины с битами напали на магазин. Один человек погиб, двое ранены 12:04
tomcruise/Instagram
Бюджет боевика «Миссия невыполнима-7» превысил 290 млн долларов. Виноваты трюки Тома Круза 11:46
В России выявили 183 103 новых случая коронавируса — это новый максимум 11:27
Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить пандемию. Она выйдет в мае 11:03
РКН составил протокол на Bellingcat* за нарушение закона об иноагентах 10:57
В России могут ужесточить наказание за вождение без прав. Минюст и МВД поддержали инициативу 10:38
morgen_shtern/instagram
Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков в клипах из‑за татуировки с марихуаной 10:08
Умер создатель спецэффектов для «Бегущего по лезвию» Дуглас Трамболл 9:52
Боец ММА Георгий Гаглоев сообщил о пропаже своей тети в Чечне 9:30
Тину Канделаки назначили исполняющей обязанности директора ТНТ 9:26
Адель выиграла сразу три главные награды Brit Awards-2022 8:42
Still Watching Netflix/YouTube
Документальный фильм «Аферист из Tinder» возглавил недельный чарт Netflix. Что это за кино? 4:31
Hulu показал тизер сериала «Девушка из Плейнвилля» с Эль Фэннинг 1:05
В Кувейте женщины протестуют против запрета на йога-ретриты в пустыне 0:21
«Вкусвилл» открыл в Москве первый магазин, в котором нет касс и продавцов Вчера в 23:15
Отключить рекламу

В Подмосковье мужчины с битами напали на магазин. Один человек погиб, двое ранены

Виктория Шанина
Сегодня в 12:04

В ночь с 8 на 9 февраля в подмосковном городе Истра произошло нападение на продуктовый магазин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СК Ольгу Врадий.

По данным следствия, нападение совершили четверо мужчин с бейсбольными битами. Они избили директора магазина, его супругу и продавца-кассира. Затем они похитили из кассы 96 тыс. рублей (по данным ТАСС, украли 71 тыс. рублей) и скрылись.

От полученных травм кассир скончалась на месте, двое других пострадавших госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 (разбой) и части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Задержаны четверо подозреваемых, по словам Врадий, все они — «граждане одного из соседних государств». В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Вместе с тем Следственный комитет проверит легальность нахождения подозреваемых в России, оценит контроль за их пребыванием в Подмосковье и выяснит, совершали ли они аналогичные нападения в прошлом.

События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
ИТАР-ТАСС
СКР
Люди
Ольга Врадий
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить