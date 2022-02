Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить пандемию. Она выйдет в мае

Бизнесмен и основатель Microsoft Билл Гейтс выпустит книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic). Об этом он сам рассказал в своем личном блоге.

«Я считаю, что пандемия COVID-19 может стать последней», — начал свой пост Гейтс.

Бизнесмен уверен, что пандемию как явление необходимо полностью ликвидировать, так как это серьезная угроза человечеству. С первых дней вспышки ковида Билл Гейтс начал общаться с экспертами по борьбе с инфекцией и сделал ряд выводов, на основе которых можно собрать алгоритм по предотвращению пандемии в будущем.