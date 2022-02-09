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Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить пандемию. Она выйдет в мае

Виктория Шанина
Сегодня в 11:03

Бизнесмен и основатель Microsoft Билл Гейтс выпустит книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic). Об этом он сам рассказал в своем личном блоге.

«Я считаю, что пандемия COVID-19 может стать последней», — начал свой пост Гейтс.

Бизнесмен уверен, что пандемию как явление необходимо полностью ликвидировать, так как это серьезная угроза человечеству. С первых дней вспышки ковида Билл Гейтс начал общаться с экспертами по борьбе с инфекцией и сделал ряд выводов, на основе которых можно собрать алгоритм по предотвращению пандемии в будущем.

«Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и захотел поделиться этими знаниями с людьми. Так я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из‑за пандемии»
Билл Гейтс
Бизнесмен, благотворитель, основатель Microsoft

В книге, обещает Гейтс, изложены конкретные шаги по предотвращению пандемии. Также в ней рассказывается об уроках, которые человечество должно извлечь из вспышки коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней и инструментах для своевременной остановки распространения патогенов.

Вместе с тем в книге Гейт перескажет свои беседы с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Релиз «Как предотвратить следующую пандемию» запланирован на 3 мая. Книгу опубликует американское издательство Knopf, но она будет доступна для читателей по всему миру.

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