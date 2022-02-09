Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить пандемию. Она выйдет в мае

Бизнесмен и основатель Microsoft Билл Гейтс выпустит книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic). Об этом он сам рассказал в своем личном блоге.
«Я считаю, что пандемия COVID-19 может стать последней», — начал свой пост Гейтс.
Бизнесмен уверен, что пандемию как явление необходимо полностью ликвидировать, так как это серьезная угроза человечеству. С первых дней вспышки ковида Билл Гейтс начал общаться с экспертами по борьбе с инфекцией и сделал ряд выводов, на основе которых можно собрать алгоритм по предотвращению пандемии в будущем.
В книге, обещает Гейтс, изложены конкретные шаги по предотвращению пандемии. Также в ней рассказывается об уроках, которые человечество должно извлечь из вспышки коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней и инструментах для своевременной остановки распространения патогенов.
Вместе с тем в книге Гейт перескажет свои беседы с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.
Релиз «Как предотвратить следующую пандемию» запланирован на 3 мая. Книгу опубликует американское издательство Knopf, но она будет доступна для читателей по всему миру.