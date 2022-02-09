Умер создатель спецэффектов для «Бегущего по лезвию» Дуглас Трамбалл

В возрасте 79 лет умер режиссер, продюсер и создатель спецэффектов Дуглас Трамбалл. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его дочь Эми.

«Мой отец Дуглас Трамбалл умер прошлой ночью после серьезной двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом», — написала она.

Дуглас Трамбалл родился 8 апреля 1942 года в Лос-Анджелесе. Он был дважды отмечен Обществом инженеров кино и телевидения (SMPTE), а также номинирован на премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты для фильмов «Близкие контакты третьей степени», «Бегущий по лезвию» и «Звездный путь» 1979 года.

Кроме того, он руководил работой над визуальными эффектами в картинах «2001 год: космическая одиссея», «Молчаливое бегство», «Штамм Андромеда» и «Звездный путь» 1979 года. Трамбалл также был режиссером кинолент «Молчаливое бегство», «Мозговой штурм» и «Назад в будущее… Поездка» с Кристофером Ллойдом в главной роли.