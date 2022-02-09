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Боец ММА Георгий Гаглоев сообщил о пропаже своей тети в Чечне

Виктория Шанина
Сегодня в 9:30

Боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев сообщил, что в Чечне пропала его тетя Римма Гаглоева. Об этом он рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

По словам Гаглоева, в последний раз он связывался с тетей вечером 6 февраля. Она прилетела в аэропорт Грозного из Дубая, а затем поехала на такси в Северную Осетию. В 23:30 Римма Гаглоева сказала племяннику, что едет домой, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Вместе с тем, как пишет «Фортанга», вечером 6 февраля без вести пропал таксист по имени Адам Арсаев, который вез клиентку из Грозного в Северную Осетию. У него трое сыновей и две дочери. Мужчина перестал выходить на связь примерно в 23.00.

Его двоюродный брат Ваха Арсаев рассказал, что машину Адама нашли открытой около карьера по добыче гравийного щебня в Сунже. В 20-30 мертах оттуда находится заправка. Полиция уже работает с записями с видеокамер.

«Двери были открыты, внутри нашли все личные вещи водителя и пассажирки, включая документы, мобильные телефоны и багаж», — рассказал Арсаев.

Как отметил Георгий Гаглоев, в машине нет «никакой зацепки», в том числе, по каким‑то причинам были стерты отпечатки. «В отделении Ингушетии нам никто ничего не может сказать», — добавил Гаглоев. Он попросил присоединиться к поискам главу Чечни Рамзана Кадырова.

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