Hulu показал тизер сериала «Девушка из Плейнвилля» с Эль Фаннинг

Шоу основано на реальных событиях. Фаннинг предстает в нем в образе девушки по имени Мишель Картер . Она в 2017 году предстала перед судом за непредумышленное убийство: Картер довела своего бойфренда Конрада Роя звонками и сообщениями до самоубийства.

Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер сериала «Девушка из Плейнвилля», в котором Эль Фаннинг исполняет главную роль. Ролик появился на ютьюб-канале компании.

Картер стала одним из первых людей в США, которых судили за кибербуллинг. Ранее телеканал Investigation Discovery выпустил документальный фильм о трагедии «Мишель Картер: любовь, смс и смерть». В нем рассказывается, какие обстоятельства привели к самоубийству 18-летнего парня.

Конрада в «Девушке из Плейнвилля» сыграет Колтон Райан, известный по сериалам «Ее голос» и «Родина». Также в проекте снимутся Хлоя Севиньи, Калли Брук МакКлинси, Алекс Алифиренко-младший, Джефф Уолберг, Кай Леннокс, Элла Кеннеди Дэвис, Айя Кэш и другие.

Сценарий сериала написала Элизабет Ханна, работавшая над «Секретным досье» Стивена Спилберга. Первые два эпизода шоу сняла Лиза Холоденко («Детки в порядке»). Также над «Девушкой из Плейнвилля» работал Питер Макманус («Плохой доктор»).