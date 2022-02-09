В Кувейте женщины протестуют против запрета на йога-ретриты в пустыне

В Кувейте около здания парламента прошел митинг против запрета на проведение йога-ретритов в пустыне. В нем приняли участие десятки женщин. Об этом сообщил портал Gulf News.

Участницы протеста выступили против ограничения свобод кувейтских женщин. Митинг поддержали также некоторые мужчины. Их возмутила недавняя отмена женского йога-ретрита якобы из‑за отсутствия у организаторов официального разрешения.

Мероприятие должно было начаться в прошлый четверг на пустынной территории, однако ему воспрепятствовали власти, сославшись на то, что подобное событие является «чужеродной практикой для кувейтского общества».

Кувейтянки увидели в действиях властей попытку ограничить их права и контролировать досуг. Женщины не согласились, что выездные практики йоги могут быть неприличными или аморальными.

Создательница ретрита — телеведущая и инструктор по йоге Иман аль-Хусейнан — уже обратилась с жалобой на решение правоохранительных органов в прокуратуру. Она намерена обжаловать запрет.