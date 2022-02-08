Малайзия намерена открыть границы для вакцинированных туристов с 1 марта

Малайзия планирует открыть границы для вакцинированных туристов со всего мира 1 марта. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia.

Путешественников планируют освободить от прохождения обязательного карантина. Национальный совет по восстановлению экономики Малайзии (NRC) уже обсудил с премьер-министром вопрос открытия страны. Теперь решение о допуске туристов должен принять кабмин.

Иностранных туристов обяжут предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус перед въездом в страну. Кроме того, их будет ждать повторное тестирование по прибытии. Разрешать приезжать в Малайзию при этом разрешат гражданам всех стран.

«Министр здравоохранения сообщал, что штамм „Омикрон“ распространен по всему миру, поэтому было бы странным выбирать какие‑то отдельные страны, с которыми мы открываем границы», — сказал председатель NRC Мухиддин Яссин.

В данный момент в Малайзию могут приехать только некоторые категории иностранцев, например, дипломаты. По приезду им приходится соблюдать карантин от пяти до 10 дней (в зависимости от статуса вакцинации). Туристы могут приезжать только на курорты Лангкави.