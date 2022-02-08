Apple презентовала функцию Tap to Pay. С ее помощью через iPhone можно будет принимать платежи

Apple представила функцию Tap to Pay, с помощью которого iPhone можно будет использовать как платежный терминал. Tap to Pay работает на той же технологии NFC, что и Apple Pay, следует из пресс-релиза на сайте компании.

Новая функция позволит расплачиваться через iPhone XS и более поздние модели бесконтактной картой, Apple Pay или другим платежным средством. Все транзакции будут шифроваться, как в Apple Pay, поэтому информация о покупках останется конфиденциальной.

Кроме того, платформа будет доступна для разработчиков приложений и других платежных систем. Stripe станет первым платежным сервисом, предлагающим своим пользователям расплачиваться через Tap to Pay на iPhone.

Apple заявляет, что Tap to Pay можно будет испробовать в предстоящей бета-версии iOS, а его релиз и выпуск специального приложения состоятся уже в этом году. Также функция будет доступна действующим платежным системам (American Express, Discover, Mastercard, Visa), и те смогут внедрить ее в свои мобильные приложения.

Впервые о новшестве Apple написал Bloomberg в январе. В августе 2020 года Apple купил примерно за 100 млн долларов разработчика платежного приложения Mobeewave, который как раз таки занимался созданием такой функции.