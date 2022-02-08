«Ситимобил» запустил аренду снегокатов в Москве

«Ситимобил» и «AliExpress Россия» запустили пилотный проект аренды снегокатов в Москве. Об этом этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компаний.

Взрослые и дети смогут бесплатно при условии залога арендовать зимнюю версию самокатов в парке «Сокольники» каждый день с 7 по 20 февраля, с 9.00 до 17.00.