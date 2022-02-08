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Ник Кейв, Oxxxymiron и Мак ДеМарко: фестиваль «Боль» объявил первую волну артистов

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:27

Фестиваль «Боль» возвращается после двухлетнего перерыва и объявляет первую волну артистов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В списке хэдлайнеров представлены Ник Кейв & The Bad Seeds, King Krule, Badbadnotgood, Мак ДеМарко, Slowthai, Джефф Бэрроу из Portishead, Viagra Boys, Giant Swan, Black Country, New Road, Gilla Band. Кроме того, на фестивале впервые выступит Oxxxymiron, который в конце 2021 года вернулся с альбомом «Красота и уродство».

В лайнапе также заявлены «Аукцыон», Kedr Livanskiy, «Электрофорез», «Дайте танк (!)», «Буерак», Сюзанна, «Испанский стыд», «Петля пристрастия», Jermook, Crack Cloud, «Союз» и многие другие артисты.

В этом году фестиваль пройдет с 16 по 19 июня на территории шарикоподшипникового завода на Дубровке. Организаторы отмечают, что список артистов будет постепенно пополняться.

Билет на четыре дня стоит 10 тыс. рублей. Приобрести его можно уже сейчас. Все билеты, приобретенные на фестивали в 2020 и 2021 годах, будут действительны на «Боль-2022».

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