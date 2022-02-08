Ник Кейв, Oxxxymiron и Мак ДеМарко: фестиваль «Боль» объявил первую волну артистов

Фестиваль «Боль» возвращается после двухлетнего перерыва и объявляет первую волну артистов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В списке хэдлайнеров представлены Ник Кейв & The Bad Seeds, King Krule, Badbadnotgood, Мак ДеМарко, Slowthai, Джефф Бэрроу из Portishead, Viagra Boys, Giant Swan, Black Country, New Road, Gilla Band. Кроме того, на фестивале впервые выступит Oxxxymiron, который в конце 2021 года вернулся с альбомом «Красота и уродство».

В лайнапе также заявлены «Аукцыон», Kedr Livanskiy, «Электрофорез», «Дайте танк (!)», «Буерак», Сюзанна, «Испанский стыд», «Петля пристрастия», Jermook, Crack Cloud, «Союз» и многие другие артисты.