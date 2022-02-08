Старейший паб Англии Ye Olde Fighting Cocks закрылся из‑за пандемии

В английском городе Сент-Олбанс закрылся самый старый паб страны Ye Olde Fighting Cocks. Он проработал 1229 лет, пишет Би-би-си.

Заведение пережило несколько войн, чуму и экономические кризисы, но, по словам последнего владельца Кристо Тофолли, пандемия коронавируса оказалась самой разрушительной. При ограниченном росте прибыли у паба не было необходимой подушки безопасности и пришлось отдать его лицензию сторонней компании.

«Вместе со своей командой я делал все возможное, чтобы паб продолжал работать. Но последние два года были беспрецедентным периодом для ресторанно-гостиничного бизнеса. Мы проиграли этот бой», — написал Тофолли в фейсбуке.

Он отметил, что после новости о закрытии паба получил много слов поддержки, как со стороны местных жителей, так и от любителей Ye Olde Fighting Cocks со всего мира.

«Я никогда ничего подобного не видел. Все письма, которые я получил, говорят сами за себя — мы многого достигли», — пояснил Тофолли.

Паб может вновь открыться, если появится новый инвестор. Как отмечает The Washington Post, все 10 его сотрудников остались без работы. По информации издания, некоторые из них специально переехали в Сент-Олбанс ради должности в Ye Olde Fighting Cocks.

Заведение Ye Olde Fighting Cocks было основано в 793 году и внесено в Книгу рекордов Гиннеса как старейший паб Англии. При этом некоторые жители страны до сих пор пытаются оспорить это звание.