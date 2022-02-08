Продюсер «Богемской рапсодии» и «Отступников» снимет фильм о Майкле Джексоне

Кинопродюсер Грэм Кинг, известный по фильмам «Богемская рапсодия», «Отступники», «Хранитель времени» и «Ромовый дневник», займется созданием байопика о Майкле Джексоне. Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит студия Lionsgate при поддержке семьи музыканта. Сценарий ленты году написал трехкратный номинант на премию «Оскар» Джон Логан, работавший ранее над «007: Спектр», «Ранго», «Гладиатором» и «Авиатором».

Курировать проект вместе с Кингом будут Джон Бранка и Джон МакКлейн. Они планируют создать детальный кинопортрет сложного человека, ставшего Королем поп-музыки. Фильм покажет самые знаковые выступления Джексона и раскроет подробнее его творческую и личную жизнь.

«Я впервые встретил семью Джексонов в 1981 году и я горд тем, что перенесу их наследие на большой экран. Сидя на стадионе „Доджер“ во время The Victory Tour, я никогда бы не мог представить, что почти 38 лет спустя мне выпадет честь стать частью этого фильма», — сказал Кинг.