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Суд впервые признал право рожденного в сталинских лагерях на обеспечение жильем

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:19

Петровский районный суд Ставропольского края признал незаконным отказ в постановке на жилищный учет 71-летнего Николая Митькина, родившегося в одном из сталинских лагерей. Об этом сообщил в фейсбукеюрист «Международного Мемориала»* Григорий Вайпан.

Он рассказал, что Митькин пытается реализовать свое право на обеспечение жильем по месту прежней прописки своей репресированной матери Фриды Келлер. Ее выслали в 1941 году из хутора Николаевка в Ставропольском крае в Казахстан, а оттуда — в Усольлаг.

Десять лет спустя на спецпоселении в поселке Усть-Язьва в 330 км от Перми у нее родился сын. Он живет там до сих пор. После того, как Конституционный суд подтвердил право «детей ГУЛАГа» на обеспечение жильем, Митькин хотел встать на жилищный учет.

«Но местные чиновники отказали Митькину — сказали, что у него нет ставропольской прописки», — пояснил юрист. Этот отказ теперь признали незаконным, суд защитил право мужчины на возвращение в Ставропольский край.

«В некоторых регионах „детей ГУЛАГа“ с 2020 года ставят на жилищный учет и без всяких судов (например, в Москве и Санкт-Петербурге). Но в некоторых регионах приходится идти в суд», — добавил Вайпан.

* «Международный Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» признаны Минюстом РФ некоммерческими организациями, выполняющими функцию иностранного агента, судя вынесли решения об их ликвидации.

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