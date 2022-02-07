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Netflix опубликовал трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:17

Стриминговый сервис опубликовал трейлер сериала «Викинги: Вальхалла» — спин-оффа «Викингов». Ролик появился на ютьюб-канале компании. Премьера самого шоу запланирована на 25 февраля.

Видео представляет героев новой истории — отважного путешественника Лейфа Эрикссона, его сестры Фрейдис и амбициозного скандинавского принца Харальда Сигурдссона. Лейф и Фрида, судя по ролику, прибывают из Гренландии и оказываются в центре жестокого противостояния викингов и войск английского короля, держащего в страхе весь Север.

Действие нового сериала разворачивается в начале XI века, более чем через сто лет после окончания сюжета «Викингов». Среди героев шоу будут короли Кнуд Великий и Эдмунд Железнобокий.

Главные роли в проекте исполнят Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сутер, Брэдли Фригард, Йоханнес Хейкур Йоханнессон, Дэвид Оукс, Лаура Берлин и Кэролин Хендерсон. Шоураннером проекта выступит соавтор «Викингов» Джеб Стюарт.

Он же станет исполнительным продюсером шоу наряду с другим создателем оригинального сериала Майклом Херстом. Режиссерами «Викингов: Вальхаллы» выступят Стив Сэйнт Леджер, Нильс Арден Плев и Ханна Куинн.

Оригинальный сериал «Викинги» выходил на телеканале History с 2013 по 2020 год. Новое шоу будет связано с его сюжетом, но, по словам создателей спин-оффа, не напрямую. Все эпизоды «Викинги: Вальхалла» появятся на Netflix одновременно.

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