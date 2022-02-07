Кэтрин Зета-Джонс снимется в сериале «Сокровище нации». Он станет продолжением одноименного фильма

Американская актриса Кэтрин Зета-Джонс сыграет вместе с Лизетт Алексис в сериале «Сокровище нации». Его разработает компания ABC Signature для стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщил Deadline.

Сериал станет продолжением одноименной кинофраншизы, в которой снимался Николас Кейдж. В центре сюжета окажется юная героиня по имени Джесс — ее сыграет Алексис. Мечтательная девушка попытается раскрыть секреты своей семьи во время захватывающего путешествия.

Зета-Джонс исполнит роль миллионерши Билли, специалиста по антиквариату и охотницы за сокровищами. Женщина намерена получить некое сокровище, которое планирует спасти Джесс. Ценность реликвии для Билли, как отмечают авторы шоу, не только в ее стоимости.

В сериале, помимо Зеты-Джонс и Алексис, снимутся Линдон Смит, Зури Рид, Джейк Остин Уокер, Антонио Чиприано и Джордан Родригес. Режиссером проекта выступит Джон Туртелтауб, сценаристами станут Марианна и Кормак Вибберли.

Исполнительными продюсерами сериала среди прочих будут Джерри Брукхаймер, Джонатан Литтман, КристиЭнн Рид, Рик Мюррагуи. Пилотный эпизод шоу поставит Мира Наир. Съемки «Сокровища нации» начнется уже в феврале 2022 года в городе Батон-Руж в Луизиане.