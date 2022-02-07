перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Spotify выделит 100 млн долларов на контент «притесняемых групп» на фоне скандала с Джо Роганом 19:00
Россияне завоевали серебро в прыжках на лыжах с трамплина. Это первая медаль с 1968 года 18:52
Минпросвещения потребовало вернуть на работу учительницу, читавшую школьникам Хармса 18:01
Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве 17:50
Умер композитор-авангардист Джордж Крам, чья музыка звучит в «Изгоняющем дьявола» 17:31
LilUziVert/Instagram
Лил Узи Верт получил три года условно за нападение на бывшую девушку 17:12
Spotify удалил 70 эпизодов подкаста Джо Рогана после бойкота со стороны Нила Янга и других артистов 16:57
Подросток из Канска, который планировал взорвать здание ФСБ в Minecraft, выступил с последним словом 15:56
Суд оштрафовал «Медиазону»* и ее главного редактора 15:31
ООН: Северная Корея финансирует ракетную программу с помощью похищенной криптовалюты 15:28
«Внутри Лапенко» впервые покажут на ТВ 15:00
libyalive218/Twitter
В Ливии на берегу моря нашли больше 300 упаковок гашиша с портретом Путина 14:32
Подростки смогут сами регистрироваться на «Госуслугах» 14:06
Фронтмен Slipknot Кори Тейлор анонсировал сольный альбом каверов и акустических треков 14:02
Гинцбург: до 95% всех случаев заболевания COVID-19 в Москве приходится на «Омикрон» 13:20
«Золотая малина» выделила категорию для работ Брюса Уиллиса 12:35
Illustrated Fiction/YouTube
В Китае восстановили финал «Бойцовского клуба» после критики в сети 12:06
Австралия откроет границы для вакцинированных иностранных туристов 11:47
В России выявили 171 905 случаев коронавируса 11:47
Российские власти наймут цифровых атташе для продвижения отечественного ПО за рубежом 11:03
Отключить рекламу

Россияне завоевали серебро в прыжках на лыжах с трамплина. Это первая медаль с 1968 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:52

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил ТАСС.

В этом виде спорта отечественные спортсмены не получали олимпийских наград с 1968 года — тогда чемпионом Игр в Гренобле стал Владимир Белоусов. В Пекине призерами Олимпиады стали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов.

За свое выступление они набрали 890,3 балла. Каждый атлет совершил четыре попытки. Победители турнира — команда Словении — получили 1001,5 балла. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Канады, их оценка составила 844,6 балла.

В ходе соревнований сборным Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из‑за экипировки, не соответствующей правилам. Неподходящие костюмы оказались в том числе у четырехкратной чемпионки мира Катарины Альтхаус, вице-чемпионки Игр в Сочи Даниэлы Ирашко-Штольц и действующей чемпионки мира Сары Таканаси.

В данный момент команда Олимпийского комитета России (ОКР) занимает второе место в общем медальном зачете. Лидирует Швеция — это пока единственная страна, которой удалось завоевать три золота на Играх в Пекине. У России два золота, три серебра и две бронзы.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
СБОРНАЯ РОССИИ
Люди
Екатерина Аввакумова
Владимир Белоусов
Ирина Аввакумова
Данил Садреев
Евгений Климов
Катарина Альтхаус
Даниэла Ирашко-штольц
Сара Таканаси
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить