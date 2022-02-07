Россияне завоевали серебро в прыжках на лыжах с трамплина. Это первая медаль с 1968 года

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил ТАСС.

В этом виде спорта отечественные спортсмены не получали олимпийских наград с 1968 года — тогда чемпионом Игр в Гренобле стал Владимир Белоусов. В Пекине призерами Олимпиады стали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов.

За свое выступление они набрали 890,3 балла. Каждый атлет совершил четыре попытки. Победители турнира — команда Словении — получили 1001,5 балла. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Канады, их оценка составила 844,6 балла.

В ходе соревнований сборным Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из‑за экипировки, не соответствующей правилам. Неподходящие костюмы оказались в том числе у четырехкратной чемпионки мира Катарины Альтхаус, вице-чемпионки Игр в Сочи Даниэлы Ирашко-Штольц и действующей чемпионки мира Сары Таканаси.

В данный момент команда Олимпийского комитета России (ОКР) занимает второе место в общем медальном зачете. Лидирует Швеция — это пока единственная страна, которой удалось завоевать три золота на Играх в Пекине. У России два золота, три серебра и две бронзы.