«Внутри Лапенко» впервые покажут на ТВ

Российский комедийный веб-сериал «Внутри Лапенко» впервые покажут на ТНТ4. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала.

Премьера шоу состоится 7 февраля в 18.00. Серии будут выходить с понедельника по четверг.

Действие сериала разворачивается в СССР в 1980–1990-х годах. Героями стали сразу несколько персонажей, которых сыграл Антон Лапенко. Так, например, застенчивый инженер пытается отыскать свою возлюбленную, но ему периодически мешает группировка «Железные рукава», которую пытается разоблачить журналист.

В шоу также присутствуют линии рок-группы «Багровый Фантомас», ведущего программы «Сдохни или умри», строителя Игоря Катамаранова, директора канала Ричарда Сапогова и других героев.

«Внутри Лапенко» — веб-сериал, который успел стать хитом интернета буквально за год. На данный момент шоу собрало почти 300 млн просмотров на ютьюбе. В 2021 году сериал получил премию российской веб-индустрии как сериал, выходивший на интернет-платформе.