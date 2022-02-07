В Ливии на берегу моря нашли больше 300 упаковок гашиша с портретом Путина

5 февраля житель города Эль-Мардж на северо-востоке Ливии нашел на берегу Средиземного моря 323 брикета с гашишем. На упаковках был изображен президент России Владимир Путин , передает The Libya Observer со ссылкой на местную полицию.

Несколько дней назад на морском побережье на востоке Ливии нашли большое количество упаковок гашиша, обмотанных в пленку с колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром. Вероятно, в море потонула контрабандная партия наркотика.

С помощью разных изображений на пачках наркоторговцы различают, кому принадлежит партия. В 2014 году в Колумбии изъяли семь тонн кокаина в упаковках с логотипами Yamaha и Kia, а в 2018-м в Бельгии — с логотипом «Единой России».