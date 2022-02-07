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В Ливии на берегу моря нашли больше 300 упаковок гашиша с портретом Путина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:32

5 февраля житель города Эль-Мардж на северо-востоке Ливии нашел на берегу Средиземного моря 323 брикета с гашишем. На упаковках был изображен президент России Владимир Путин, передает The Libya Observer со ссылкой на местную полицию.

Несколько дней назад на морском побережье на востоке Ливии нашли большое количество упаковок гашиша, обмотанных в пленку с колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром. Вероятно, в море потонула контрабандная партия наркотика.

С помощью разных изображений на пачках наркоторговцы различают, кому принадлежит партия. В 2014 году в Колумбии изъяли семь тонн кокаина в упаковках с логотипами Yamaha и Kia, а в 2018-м в Бельгии — с логотипом «Единой России».

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