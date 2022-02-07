Российские власти наймут «цифровых атташе» для продвижения отечественного ПО за рубежом

Российские власти наймут «цифровых атташе» для продвижения отечественного софта за границей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия. Их основная задача — развитие экспорта российских цифровых решений», — сообщили в аппарате Чернышенко.

«Цифровые атташе» начнут работу уже в 2022 году в 16 странах, включая Бразилию, Вьетнам и Малайзию. К 2024-му география их присутствия будет расширена до 28 государств.

В аппарате Чернышенко заявили, что, согласно их оценке, нововведение окажется востребованным в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Америке. Также среди стран присутствия рассматривают Германию, Египет, Индию, Иран, Казахстан, Кубу, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турцию, Южно-Африканскую Республику, Южную Корею.

Отбирать кандидатов будет Министерство цифрового развития. Заместитель руководителя ведомства Максим Паршин рассказал «Интерфаксу», что «цифровым атташе» необходимо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах и «понимать конкурентные преимущества отечественных решений».

Помимо этого они должны знать российское и международное законодательство в сфере торговли, иметь высшее образование (специалист или магистр и выше), а также владеть языком страны пребывания.